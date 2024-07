VIDEO | Jätkuvat armastust! Jaagup Kreem tähistab abikaasaga 20. pulma-aastapäeva: on see vast olnud sõit!

„On see vast olnud sõit! On tore ja turvaline tunda, et elu läheb muudkui allamäge… Sest mäest alla on minna ju oluliselt kergem, kui üles ronida. Ja eriti veel siis, kui kaaslaseks sel teel on imeline, kannatlik ja mõistev naine…“ avaldas Jaagup oma Instagramis vahvat videomeenutust armsa abikaasaga.