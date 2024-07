SUUR RAHA | Kust tulevad kuningas Charlesi miljardid?

Siiski ei oma kuningas oma rahakoti üle ainuvõimu, vaid seda majandavad erinevate fondide haldurid ning tulu kokkub esmalt kokku rahandusministeerium, kes saadud kulu pealt annab teatud protsendi kuningale, mille see peab kulutama losside ülalpidamiseks ning pereliikmete esindusreiside kinni maksmiseks. Tavaliselt on see protsent olnud 25 % teenitud tulust, kuid eelmisel aastal kärbiti see 12 % peale.

Charles on tuntud kopikakoi ning alati terava pilguga vaadanud ringi soodsate investeerimisvõimaluste järele. Viimaseks hitiks on tuulepargid, mille jaoks kuningakoda maad rendib. Need asuvad peamiselt Cumbria krahvkonnas ja Põhjamerel ranniku lähedal. Samas on kuningal ja Walesi printsil ka iga-aastane kindel sissetulek, mis kuulub ainult neile. Kuningas Charles sai 23 miljonit naela aastas Cornwalli hertsogkonnast, mille saab kulutada ainult erahuvidele. Prints William sai 23 miljonit Cornwalli hertsogkonnast, mille kulutab oma abikaasa ja laste peale. Kuigi monarh ei pea tulude pealt maksma, otsustas kuningas Charles anda maksudeks 5,9 miljonit naela. Prints William on samuti andnud raha maksudeks, kuid ta on otsustanud seda summat mitte avalikustada.