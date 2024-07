Nuga kõhtu või hape näkku! Prints Harry loetleb värskes intervjuus põhjuseid, miks ta Meghanil Inglismaale minna ei luba

„Piisab ühest üksikust hundist, kes loeb seda asja (kollast ajakirjandust - toim), et ta reageeriks - olgu selleks siis noa või happega... Need on minu jaoks ehtsad mured, mille pärast ma ei too oma naist tagasi siia riiki,“ loetles prints Harry põhjuseid, miks ta ei saa oma abikaasat Suurbritanniasse viia.