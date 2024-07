SUUNAMUDIJA ANKEET | „Ka suunamudija peab makse maksma!“ Tiktokker Bärbel Moros tegi aasta jagu tööd, enne kui hakkas sisuloomega raha teenima

Bärbel Moros on pärit Lõuna-Eestist, kus ta on terve oma elu elanud. Kunagi soovib ta kolida veelgi rohkem lõuna poole. Suunamudimisega on ta tegelenud üle kolme aasta ning eelkõige teatakse teda lõbusate videote järgi. Ta teeb vloge põnevatest kohtadest, näitab oma elu ja kokkab. „Arvan, et minu omapära sotsiaalmeedias on minu lõputu loovus ja lihtne huumor. Üritan oma videod üles ehitada väikse kiiksuga, et neid oleks vaatajal huvitav, kohati ettearvamatu vaadata. Tahan, et minu videod oleksid vaataja jaoks mõnus kerge vahepala, mis aitab unustada argielumured ja annab ideid, mitte ei tekitaks äärmuslikke emotsioone või viha. Seda on tänapäeval sotsiaalmeedias ja ka maailmas niigi liiga palju,“ kirjeldab ta ise oma sisu ja seda, mille poole sisuloomega püüdleb.