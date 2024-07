UUS PODCAST „SOUNDCHECK“ | „Kas see kõik on üldse seda väärt?“ Heleza ja An-Marlen naisena muusikamaailmas läbilöömise telgitagustest

„Kuhu on kadunud Eesti naisartistid?“ küsivad noored lauljatarid uue taskuringhäälingusaate esimeses osas. Nii Heleza kui ka An-Marlen on märganud, et kui vaadata Eesti Spotify edetabelit või kiigata kodumaiste festivalide line-up’e, siis on märgata, et pigem domineerivad nendest nimekirjadest meesartistide nimed. Andekad saatejuhid proovivad nuputada välja põhjust, miks see nii on.