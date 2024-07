Läti keele tunnid ja sõbralikud koosviibimised Laima Vaikule kodus. Millega Alla Pugatšova ja Maksim Galkin Jurmalas tegelevad?

RUS TVNET-ile antud intervjuus rääkis Vaikule, et suhtleb Pugatšovaga nagu sõbrannaga. „Seetõttu tuleb ka sel aastal üllatusi. Lihtne üllatus, seepärast me sellest ei räägi,“ jättis Vaikule toona salapäraseks, kas Pugatšova ja Galkin lähevad Rendezvous’le. 26. juuli õhtul selgus, et suurejoonelist kolmepäevalist festivali tuli teiste hulgas nautima ei keegi muu kui primadonna ise. Maksim Galkin teda seekord ei saatnud.