VIDEO | Silmipimestav lõpptulemus! Silvia Ilves võib värskelt tehtud iluprotseduuriga rahule jääda

Silvia Ilves on enda jälgijaid Türgi reisiga, kus iluprotseduur äsja aset leidis, lähedalt kursis hoidnud. Mõni päev tagasi Türki jõudes nentis tšellist, et kavatseb kõigepealt end eelolnud protseduuriks hästi välja puhata, et taastuda öisest esinemisest ja varajasest lennust.