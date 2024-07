Raadio Elmari hommikuprogrammi uus suunamudijast eetrihääl: see viib mind tagasi aega, kui tõusin kell viis hommikul, et minna maasikaid korjama

Sisulooja Hensugusta tunnistas ELU24-le , et varajastel hommikutundidel ärkamine võib raskeks osutuda. “Seega tööleminek Elmarisse viib mind tagasi aega, kui tõusin kell viis hommikul, et minna maasikaid korjama, metsa istutama või võsa lõikama,“ meenutas ta.

Sisuloojana aastaid töötanud Hensugusta rääkis ka, et aja jooksul on valearusaamad tema töö kohta muutunud. “Olen seda kõike teinud juba pea üheksa aastat. Varem mõnitati ja ilguti rohkem sisuloojate üle. Näiteks, et minge päris tööle. Arvan, et inimesed, eriti ettevõtjad, on hakanud mõistma sotsiaalmeedia olulisust. Miks muidu TikTokis sinu kohalik ehitusfirma, toidupood ja Jüri Ratas seal võimlevad. Sul peab olema sotsiaalmeediaplatvorm, kui tahad midagi müüa, sõnumit edasi anda või rahvani jõuda. Uus aeg, uued töökohad!“ teatas ta.