Jeremy Clarkson võitleb naabritega: see oli valus ja paistetas mitu päeva

Jeremy Clarkson tunnistas intervjuus, et pärast tema saate „Clarkson’s Farm“ edu on mitmed inimesed tema territooriumile tunginud. Kohalikud matkajad on aga kritiseerinud mesitarude paigutust, sest mitmed neist on mesilaste poolt nõelata saanud.

„Ma käisin koeraga jalutamas ja sain mesilaselt nõelata pähe. See oli valus ja paistetas mitu päeva,“ rääkis üks anonüümseks jääda soovinud kohalik. „Nad ei ole rajast ohutul kaugusel.“

Teine kohalik lisas: „Sain mõni nädal tagasi nõelata ja ei lähe enam sinna. See on mõistetav, et Jeremy ei taha, et fännid tema maale tuleksid, aga tundub natuke ohtlik, et mesitarud nii lähedal on avalikule rajale.“

Gerald Cooper, Clarkson’s Farmi staar, kaitses Clarksonit ja ütles, et inimesed peaksid rajast eemale hoidma, kui nad ei soovi nõelata saada. „Suvi on, mesilasi lendab ringi ja nõelamised juhtuvad. Milles probleem? Need mesilased ei ole ohtlikud,“ ütles Cooper.

Clarkson on võtnud eeskuju oma naabrilt David Beckhamilt, kes samuti kasutas mesilasi kaitseks uudishimulike pilkude eest oma 14 miljonit eurot maksva mõisa ümbritseval avalikul jalutusrajal.

Clarksoni ja Beckhami kuulsad talud on toonud kaasa tohutu külastajate voolu endistele vaiksetele maateedele, põhjustades liiklusummikuid ja pikki järjekordi nende talupoodides. Clarksoni talupoe populaarsus ja uue hooaja võtted on suurendanud fännide huvi, kuid on ka tekitanud pahameelt kohalike seas, kes peavad mesilasi vajalikuks meetmeks uudishimulike eemale peletamiseks.

Clarkson on väljendanud oma pettumust „sissetungivate“ fännide suhtes, meenutades juhtumeid, kus võõrad on tunginud tema majja ja krundile, sealhulgas lapsed, kelle vanemad ütlesid neile lihtsalt majja sisse astuda.

Ehkki mesitarude paigutamine avaliku jalgraja äärde on tekitanud kohalike seas pahameelt, tundub Jeremy Clarkson kindel oma otsuses kaitsta oma privaatsust ja vara.