VIDEO | “Miks peaksin sinuga koos laulma?“ Uku Suviste meenutab, kuidas Laima Vaikule ütles talle ära

Laima Vaikule muusikafestivalist rääkides sõnab Uku, et tegemist on Laima suursõuga, kuhu lätlanna kutsub inimesi, kes on teda muusikaliselt kõnetanud. „Ta on oma tegemistes sõunaine. Tal on väga head tantsijad ja pillimehed,“ räägib Uku ning lisab, et Laima Rendezvous’i lisaväärtuseks on see, et tänavune muusikafestival on pühendatud Ukraina toetuseks.