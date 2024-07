FOTO | Palju õnne! Viinalasside perre sündis kolmas tütar

„Tänulik. Ootamine sai läbi 20.07. Ütleks nime ka, aga alles katsetame erinevaid variante hetkel. Iga asi omal ajal. Anname siis jooksvalt teada, kuidas elu on kolme tüdrukuga,“ avaldas Viinalass Instagramis.

Daniel jagas veebruarikuu keskel sotsiaalmeedias uudist: tema ja abikaasa Eleri pere suureneb, sest oodata on kolmandat lapsukest. Eesti Laulu finaalis paljastas Eleri, et nende perre on tulemas tütar.