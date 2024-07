FOTOD | Esimesed tulihingelised fännid valmis! Vaata, kuidas Coldplay kontserdile Tallinnast Helsingisse sõidetakse

Kui kontserdipiletid eelmisel aastal esimest korda müüki pandi, müüdi need kiiresti välja. Esialgu välja kuulutatud kontserdile lisati veel kolm kontserti, seega esineb Coldplay 27., 28., 30. ja 31. juulil, kuid paljud fännid jäid siiski piletitest ilma. Nüüd on taas võimalus pileteid soetada, need lähevad nagu soojad saiad Lippu.fi ametlikul lehel.

Mida edukamaks ja rikkamaks Coldplay sai, seda rohkem jäi meestel raha üle. Üheskoos rajasid nad heategevusorganisatsiooni J Van Mars, mis aastal 2021 kogus 2,1 miljonit. Sellest suur osa läks kliimamuutustega tegelevatele organisatsioonidele, kuid veidi annetati ka tervishoiule. Coldplay rohepööre sai suure tähelepanu osaliseks, kui Chris Martin aastal 2019 kuulutas, et bänd hakkab oma edasistes tegemistes joonduma süsinikuvabast jalajäljest. Ansambel lasi oma kontsertpaikadesse paigutada kineetilise tantsupõranda. Seega pidid fännid iga hinna eest hüppama, et elektrit toota.

Helsingisse jõudev Coldplay kontserttuur „Music Of The Spheres“ läks käima juba aastal 2022 ning selle ajaga on viie miljoni pileti eest istutatud sama palju puid. Kahe aasta jooksul on tehtud veel erinevaid loodussõbralikke ettevõtmisi, millest täpsemalt saab ülevaate Coldplay veebilehel.