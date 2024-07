Tohoh! Coldplay toob Helsingisse 60 miljonit eurot

Live Nation Suomi Tomi Saarineni hinnangul võiks Coldplay tuua nelja kontserdiga Soome üle 60 miljoni euro. „Täitsa alumine summa oleks 40 miljonit. Usun, et see summa on siiski lähemal 60 miljonile või isegi üle selle,“ ütles Saarinen. See summa tuleb kokku nii staadionil kulutatust kui ka külaliste linna peal kulutatud rahasummadest.