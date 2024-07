FOTOD | Keila pidutses hiliste õhtutundideni! nublu sünnipaigas korraldatud minifestivalil NUBLIKUM pandi möll püsti

Nublu korraldatud NUBLIKUMIL jagub tegevusi nii täiskasvanutele kui ka noortele lastele. Sündmusel saab olema erinevaid atraktsioone: võimalik on nii ronimisseinal ronida kui ka õhupallidega õhupallimajas hullata. Lisaks on NUBLIKUMIL murumängude ala, kus saab tasuta erinevaid murumänge mängida. Loetelust leiab järgmised mängud: WildEst, cornhole, lauajalka, redeligolf, jenga ja trips-traps-trull.

Korraldajad paluvad minifestivali külastades varuda kindlasti sularaha, kuna osade tegevuste eest ei ole võimalik maksta kaardiga. NUBLIKUMIL on müügil ka nublu uus merch ehk fänninänn. Tasub kiirustada, kuna merch’i on saadaval vaid limiteeritud koguses.

nublu, Eesti muusikamaastikul tuntud oma kaasahaaravate lugude ja karismaatilisuse poolest, andis eelmise aasta lõpus välja live-albumi nimega „r2imerahvas. nublik live @ Poco. Art“. Viimati andis nublu koos maria kallastuga välja loo „push it“, mis on tänaseks edetabelid purustanud ning võib olla kindel, et see suvehitt tuleb esitlusele ka sündmusel.