FOTOD | Coldplay nähtud ja Eestisse tagasi! Vaata, kuidas fännid bändi esimeselt Soome kontserdilt öösel tagasi tulid

Kui kontserdipiletid eelmisel aastal esimest korda müüki pandi, müüdi need kiiresti välja. Esialgu välja kuulutatud kontserdile lisati veel kolm kontserti, seega esineb Coldplay 27., 28., 30. ja 31. juulil Helsingis. Bändi kontserdid toimuvad Helsingi olümpiastaadionil, mis on Soome suurim spordiareen. Areenil on istekohti ligi 36 000 pealtvaatajale, aga mahutab vabalt ära ka 50 000 kontserdinautlejat.