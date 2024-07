FOTOD JA VIDEOD | Coldplay esimene õhtu Helsingis: publik jooksis väravatest sisse, kontsert jättis tõeliselt kihvti elamuse

Coldplay esimesest kontserdist Helsingi olümpiastaadionil on Soome meedia ohtralt kirjutanud. Kohapeal olid väravad avatud kell 17 ja maailmakuulus bänd astus lavale umbes 21.40. Coldplayd soojendasid Soome artist Alma ja Briti muusik Maisie Peters. Bänd tuuritab meie põhjanaabrite juures oma „Music of the Spheres“ turnee raames.