VIDEO | “Võib-olla hakkan just Keilas peenart rohima.“ Koomik Maiduk mõlgutab tulevikuplaane kunagise kodulinnaga

Milline siis Keilasse kohale tulnud publik tema hinnangul oli, kes linnakesse kohale tulid? „Kõige keskmisemad inimesed üldse vist. Aga samas ka palju sõpru ja tuttavaid. Nii mõnigi tuttav nägu. Vana klassijuhatajat ei ole siin näinud, mul on temaga omad asjad ajada,“ andis Maiduk kiire hinnangu. „Tundub, et publik on veel rahulik, aga see on selline eestlase asi. Kui pimedaks läheb, siis tulevad hüäänid välja inimeste seest.“