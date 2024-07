REPORTAAŽ | Esimene Nublikum läheb ajalukku. Nublu tõi Keilasse kodulinna muusikud ja kokkuhoidmise

Nublikumile saabudes jäi kohe silma see, et ürituse korraldamisse on vaeva pandud. Lapsi meelitasid lustima erinevad batuudid ja ronimisseinad, lennukivisked, pisemad mudilased said lõbutseda õhupallidega täidetud suures pallikeses. Keila lauluväljakule oli püsti pandud nii ilu- kui ka toiduala ning lisaks sai veel soetada endale fännikaupa, kosutada palaval päeval end jookidega kui ka suhkruvatti ja hapusid komme nautida. Tegevust jagus seal küll igale maitsele ja vanusele.

Kokkuhoidmist ja kogukonnatunnet oli Keila lauluväljakul silmaga näha. Nii mõnigi punt kohtus ootamatult vanade tuttavatega, kellega emmati ja rõõmsalt üllatuti „Oi, sina ka siin!“. „Kui sa kõnnid ringi, siis iga viies inimene, keda sa näed, on tuttav. See on kõva tunne. Ja see, et sa kodulinnas saad pidu panna, see on veel lahedam,“ rääkis üks kohalik.