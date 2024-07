FOTOD JA VIDEO | Vihm Tartut ei räsi! Publik naudib lauluväljakul Thomas Andersi ja Sandra kontserti

Thomas Anders on koos Modern Talkinguga andnud välja lugematu arvu lugusid, mis on jõudnud kümnete riikide edetabelite esiviisikusse. Hittlugu „You´re My Heart, You´re My Soul“ püsis edetabeli tipus pool aastat 81 erinevas riigis. Oma soolokarjääri alustas Thomas 1989. aastal, avaldades esimese sooloalbumi „Different“. Thomas on oma karjääri jooksul teinud koostööd paljude tuntud muusikutega, ent oma laule kirjutab ta üksinda.