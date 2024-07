FOTOD | Viljandi folk jäi paduvihma kätte, osad alad suleti: istuv rahvas lahkus suurema sajuga

Viljandi pärimusmuusika festival ehk Viljandi folk andis nii sotsiaalmeedias kui ka kodulehel teada, et nad on sattunud tormiohu kätte ning osad alad on festivalil lausa suletud. „Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi andmetel on täna, 28. juulil lähenemas keerulised ilmaolud, mis võivad öösel kulmineeruda väga tugeva vihmasaju ja tormiga. Palume kõikidel valmistuda sajuks, riietuda vastavalt ja rakendada kõiki abinõusid, et tormi korral toime tulla. Pange tähele, et tugev sadu võib kesta mitmeid tunde. Palun jälgige päeva jooksul meie soovitusi, kuhu on festivalialalt võimalik varju minna,“ kirjutasid korraldajad Facebookis.