„Roheliste niitude“ näitlejal Marianne Leiburil on etendusega sügav side: laval mängib ühte oma vanaema, teine suri enne esietendust

Eelmisel nädalal esietendunud „Roheliste niitude“ lavastus on publiku seas väga populaarne ning kõik tänavused etendused on välja müüdud. Laval astub mitmes rollis üles talendikas laulja Marianne Leibur, kes avaldas hiljuti sotsiaalmeedias, milline side tal etendusega on.