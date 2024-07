FOTOD | Publik aplodeeris: Alla Pugatšova ja Maksim Galkin saabusid Laima Vaikule festivali lõpetamisele

Pärast seda, kui Alla Pugatšova oma lastega üksi Jurmalasse lendas, hakkas Vene meedia spekuleerima ja sahistama, et laulja ja tema koomikust abikaasa Maksim Galkini peres on tekkinud konfliktid. Video, kuidas Alla Borisovna jalutas koos lastega mööda Jurmala kesktänavat tundmatu mehe saatel, levis üle maailma ning uudisteportaalid jõudsid järeldusele, et staaride peres on tõesti midagi valesti.