Nüüd selge: avalikustati mullu meie seast lahkunud Sinéad O’Connori surma põhjus

Aasta pärast Sinéad O’Connori surma 2023. aasta juulis teatas väljaanne Irish Independent, et laulja suri kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ja astma tõttu. O’Connori lahanguaruandes on konkreetselt kirjas, et tema surm oli tingitud kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ja bronhiaalastma ägenemisest koos alumiste hingamisteede infektsiooniga.