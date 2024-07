Suur tüli prints Williami ja kuningas Charlesi vahel: tulist vaidlust tekitas turvalisusega seotud küsimus

Sel nädalal ilmub kirjaniku Robert Jobsoni raamat „Catherine, The Princess of Wales“, mis puudutab lisaks Walesi printsessile ka teisi kuningliku perekonna liikmeid. 1. augustil ilmuvast raamatust on veidi juba fragmente pudenenud ja selgub, et Walesi prints William ja kuningas Charles olid aasta alguses tülli pööranud ja tulises vaidluses olnud.