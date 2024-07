Beebiootel või mitte? Megan Fox ja Machine Gun Kelly tekitasid fännides perelisa tulemise spekulatsioone

Möödunud nädalal andis räppar Machine Gun Kelly välja muusikavideo, mis tema fännid kihama pani. Nimelt on videos näha muusiku näitlejannast kallimat Megan Foxi, kes muusikavideos beebikõhuga on. Kas üks Hollywoodi staarpaare ootab tõesti oma esimest last?