KLÕPS | Kasuemaga läbisaamine paistab hea: Kanye Westi tütar ja skandaalne kallim jagasid armsat hetke

Räppar Kanye West on juba mõnda aega olnud seotud noore Austraalia päritolu näitsikuga Bianca Censoriga (29), keda ta on ka oma neljale lapsele tutvustanud. Paistab, et Bianca sobib lastele hästi, kuna hiljuti jäi Kanye vanim laps North West (11) ja tema kasuema Bianca kaamerate ette armsa lembehetkega.