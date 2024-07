„Abdullah halastas viimaks.“ Kertu Jukkum oleks napilt Coldplay kontserdist ilma jäänud

Jukkum jagas sotsiaalmeedias emotsioonirohket videot Coldplay kontserdist. „Olen mina see, kes süvenemata esimeselt lingilt pileti soetas. Muidugi oli tegemist skeemiga, millega lollidelt raha ära võtta,“ kirjutas Jukkum ja lisas, et kontserdile pääsemine sõltub õnnest või mingi Abdullahi armust.

Jukkum kirjeldas, et armastus Coldplay muusika vastu on tal püsinud vankumatuna aastakümneid. „See oli viimane bänd mu must see listis. Raadioaegadel on olnud õnn kolistada läbi kõik me regiooni kontserdid. Coldplay esines viimati nii lähedal 27 aastat tagasi,“ jagas ta.