VÕRDLE | Kas tõesti ainult Botox? Selena Gomez lükkas ümber ilulõikuste spekulatsioonid

„Ausalt öeldes vihkan ma seda,“ kirjutas 32-aastane Gomez ärritunult. „Mul olen Botoxit teinud. See on kõik. Jätke mind rahule.“

Florida ilukirurg teeb TikTokki videoid mõttega harida vaatajaid, näidates, milliseid iluprotseduure kuulsused tema arvates läbinud on. Gomezi puhul rääkis aga ilukirurg, et tema välimust võib muuta ka raske haigus luupus.

„Mul pole sõna otseses mõttes aimugi, mida ta on lasknud teha,“ ütles ilukirurg Barrionuevo. „Ma arvan, et ta on oma elus nii palju läbi elanud, eriti meditsiiniliselt, seega pole õiglane spekuleerida, kas ta on lasknud teha ilulõikusi.“