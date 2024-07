Erakordne tulemus! Beach Grind purustas vaatajarekordeid

Beach Grind festivali ülekande vaatajanumbrid tõusevad aastast aastasse. Sel korral jõudis see mitmekümnete tuhandete silmapaarideni, kinnitades, et üleüldine huvi festivali vastu tõuseb. Kõige populaarsemaks artistiks televaatajate seas oli kohalik artist nublu koos Mikael Gabrieliga.

Lisaks sellele, et üleüldine huvi festivali vastu aina enam hoogu võtab, jättis Beach Grindi tiim mälestusväärse mulje maailmatasemel peaesinejatele. „ Marshmello tiim oli väga rahul. Nad ütlesid, et üks parimaid show’sid Euroopas, mis neil kunagi olnud on,“ jagab üks korraldajatest, Kaarel Sein ning lisab, et ka näiteks Oliver Tree jäi rahule, sest tänati ülivõrdes nii korraldajaid kui kõiki osalejaid.

„Festival õnnestus suurepäraselt. On tunda, et tiimis on vaid oma ala tipud ning siit on ainult rõõm edasi minna,“ lõpetab Kaarel Sein positiivse noodiga.