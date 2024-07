Samm lahutuse poole? Ben Affleck ostis endale luksusliku kodu ilma abikaasa Jennifer Lopezita

Juba kuid on Ben Affleck ja Jennifer Lopez keerelnud spekulatsioonide keerises, et nende abielus pole kõik hästi ja lahutus on terendamas. Nüüd paistab, et need kõlakad saavad taas hoogu juurde. Nimelt ostis Hollywoodi staarnäitleja endale üksinda luksusvilla.