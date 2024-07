KLÕPS | „Ma ei tundnud teda ära!“ Värske foto Zac Efronist pani netirahva tema muutunud välimuse üle imestama

„Keskkoolimuusikali“ filmidest tuntud näitleja Zac Efron avaldas eelmine nädala lõpus endast foto, kus heatujuliselt Pariisis poseerib. Fotol naeratab ta laialt ning hoiab vihmases Prantsusmaa pealinnas endal vihmavarju peakohal. Zaci ees on pokaal kihiseva joogiga ning hoolimata halvast ilmast paistab ta Pariisi nautivat. „Zac Efron võlub Pariisis tehtud uuelt fotol,“ kirjutas foto postitanud kuulsustele keskendunud konto X-is.

Postituse all läks kommentaarium kihama ja nii mõnigi säutsuja imestas foto ja Zaci välimuse üle. „Võluv? Kuidas?“ uuris üks fänn kummalise pildi kohta. „Ta näeb teistsugune välja. Mis temaga juhtus?“ imestas teine säutsuja.

Kolmas märkas aga tema muutunud soengut. „Kas see on mõne rolli jaoks?“ tahtis tema postituse all teada. „Ta pea hakkab välja nägema nagu Minecrafti tegelase oma,“ säutsus järgmine kasutaja. „Ma ei tundnud teda ära!“ imestas veel üks säutsuja näitleja muutunud välimuse üle.