FOTO | Nagu kaks tilka vett! Nicole Kidmani tütar on nagu ema suust kukkunud

Sunday kandis halli ülikonna stiilis vesti ja liibuvaid pükse. Teismelise stiil sobis emaga, just nagu siis, kui toimus Pariisi moenädal eelmisel kuul.

Kidman kasvatab Sunday’d ja nooremat tütart Faith Margareti (13) oma abikaasa, kantrilaulja Keith Urbaniga (56). Oscari võitja on ka ema tütrele Isabellale (31) ja pojale Connorile (29), keda ta jagab oma eksabikaasa Tom Cruise ’iga (62).

Bella ja Connor on valinud oma isa jälgedes käimise ning praktiseerivad saientoloogiat, mis on pingestanud nende suhteid Kidmaniga. Sõltumata sellest on staar lähedane oma nooremate lastega.