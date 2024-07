FOTO | Tõeline möödapanek! Dublini vahakujude muuseum võttis ebatäpse Sinéad O’Connori vahakuju maha

Laulja vend John O’Connor väljendas oma pettumust, öeldes, et oli šokeeritud, kui kuju esimest korda veebis nägi. Ta märkis, et see ei näinud üldse tema õe moodi välja ning meenutas pigem mannekeeni ja Thunderbirdsi kombinatsiooni. John lisas, et Sinéadile meeldis hea välja näha ja kuju ei suutnud seda edasi anda, eriti kui see pidi kujutama teda 20. eluaastate alguses, mil ta tegi kuulsa „Nothing Compares 2 U“ video.