ÜLEVAADE | „Olümpia seitsmes 17-aastasena!“ Eestlased elasid Pariisis ujumises suurepärase tulemuse teinud Eneli Jefimovale uhkelt kaasa

Ka Twitteris ehk X-is rõõmustati Eneli hea tulemuse üle. „Kirsiks tordil oli see, et ta tegi parema tulemuse kui ainus neutraalne sportlane finaalis,“ kirjutas üks säutsuja.

„Kogu Eesti võib selle ajaloolise tulemuse üle uhke olla. See on alles Eneli teine olümpia, seega ma usun, et märk on nüüd maha pandud ning usun, et näeme tulevikus veelgi kõvemaid tulemusi,“ sõnas teinegi säutsuja.