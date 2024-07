Näljamängudest pedofiiliani. Maailma kuulsaimal juutuuberil on suur hulk luukeresid kapis

Ebainimlikud tingimused Amazoni saates

MrBeasti ees seisva Amazon Prime’i mängusaate „Beast Games“ filmimist on varjutanud väited sellest, et võtteplatsil on ebainimlikud tingimused. Võistlejad ja meeskonnaliikmed on teatanud toidu ja vee puudusest, hügieenitarvete ebapiisavast kogusest, turvaprobleemidest ja ebaõiglastest mängudest. Mõni osaleja on rääkinud positiivsetest kogemustest, teised aga palju karmimast reaalsusest. Üks haigla töötaja teatas, et ravis vigastatud võistlejaid, samal ajal kui MrBeasti esindaja väitis, et 2000 osalejast ainult kolme oli vaja ravida ja see lahendati kohe.