Odaviskaja Magnus Kirt paiskas müüki auto, mis veel mõned kuud tagasi ülevaatuselt läbi kukkus

Auto24.ee lehel olevas kuulutuses on hinnaks märgitud 10 900 eurot. Tegemist on soodushinnaga, varem küündis see 12 000 euroni.

Kirt kirjutas müügikuulutuses, et auto on värskelt hooldatud, ja lisas tehtud hooldustööde nimekirjast pildi. Müügi põhjuseks on ta märkinud pere suurenemise, mistõttu jääb ta elukaaslasele auto väikeseks.

Samuti lisas Kirt, et tegemist on väga korraliku ja ilusa autoga, millel on ka hea minek. Audis tuksub 3,2-liitrine mootor, millel on võimsust 184 kilovatti.

Veel mõni kuu tagasi, mais, ei läbinud auto korralist ülevaatust ning suunati korduvale ülevaatusele, kuna probleeme tuvastati tulede, helkurite ja elektriseadmetega. Veidi alla kuu hiljem ülevaatusel enam puudusi ei leitud.

Juuli alguses postitas Kirdi elukaaslane Laura Ikauniece Instagrami armsa ülesvõtte, andes teada, et on beebiootel. „Meil on häid uudiseid,“ teatas ta. Pildil istuvad mees ja naine diivanil, käes ajalehed kirjaga „Beebi Kirt on teel!“.