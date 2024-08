Laulja Sulo Tintse ostis jahi ja seilab nagu merekaru! Sulo: abikaasa pidas plaani minu järjekordseks naljaks

Eestlaste seas võidab üha enam populaarsust väikelaevajuhi oskuste omandamine, et mereriigi rahvana omal käel kaatri või jahiga vee peal liuelda. Sulo (43) on paberite poolest juba vana merekaru – lauljal on väikelaevajuhi luba juba 24 aastat.