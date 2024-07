Ansambel tuleb taas kokku? Kunagine menubänd Jam on sotsiaalmeediasse salapärase konto teinud

Selleks on video, kus Mihkel ja Juss paistavad omi asju ajavat, kui salapärane kaamera neid jälgib nii puudesalust, pargipingilt kui ka autos vestlemas. Ansambel on postituse juurde lisanud emotikoni, mis viitab peitmisele.

Kas bänd tuleb taas kokku? Plaanitakse hoopis uus laul välja anda? Kõik see ja muud küsimused jäävad Jami Instagrami kontot vaadates vastuseta. Küll on aga kindel see, et Jami konto jälgib Instagramis nii Mihklit kui ka Jussi.