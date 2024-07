Liis Lusmägi paljastas passinime: on kolleege, kes mu päris nime ei tea

Pärast artikli Õhtulehes ilmumist rääkis Liis sotsiaalmeedias, et luges üle pika aja kommentaare, soovides saada teada, mida inimesed siis arvavad. Tuli välja, et kommentaarides räägiti sellest, kui mõttetu on Liis, ja lugejatel tekkis küsimus, kes ta üldse on.