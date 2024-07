Liiga palju mehi? Janet Jackson avaldas, et ei mäleta kõiki oma armsamaid

Janet on 2022. aastal ilmunud dokumentaalfilmis avanud esimese abielu probleeme. Janeti esimene abikaasa James kannatas narkosõltuvuse all ja Janet on öelnud, et ta kadus tundideks isegi nende pulmaööl.

Janet jättis oma karjääri kõrvale, et keskenduda Jamesi sõltuvusprobleemidele. „Ma ei olnud vastutustundetu. Ma lihtsalt tundsin, et ta vajab mind rohkem,“ meenutas Janet.

„Ehkki armastan seda, on see siiski minu töö, minu elukutse. On nii palju asju, mida ma tahan teha – aga minu number üks töö on olla ema,“ on Janet öelnud.