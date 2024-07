FOTOD | Leidis armastuse! Aleksandr Selevko naudib armuõnne USA iluuisutajaga

Aleksandr Selevko kinnitab Kroonikale, et on suhtes 26-aastase USA iluuisutaja Emily Chaniga , ent pikemalt Selevko suhteteemal ei peatu. Nii Selevko kui ka Chan viibivad praegu Tokyos „The Ice 2024“ tuuri raames.

Selevko, kes eelistab oma eraelu privaatsena hoida, andis 24. veebruaril presidendi vastuvõtul venekeelsele Delfile videointervjuu, kus rääkis, et tema südame on hõivanud keegi salapärane naisterahvas. „Ta on minu talisman. Tema kohalolu tribüünil aitab mind väga,“ avaldas Selevko, et tema kallim viibis toona temaga ka Kaunases iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel. Selevko jättis oma salapärase kallima nime toona enda teada.