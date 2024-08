Moeloojal Kriss Soonik-Käärmannil on eduka abikaasa Kristoga äris erinevad vaatenurgad: kodus hoidume tööst rääkimast

Kohtun Kriss Soonik-Käärmanniga (40) kuumal suvepäeval Ida-Londonis Hackney piirkonnas asuvas Mare Street Marketis, pilkupüüdva sisustusega restoranis. Piirkonna atmosfäär meenutab meie oma Telliskivi kanti ja just seal elabki Kriss oma ettevõtjast abikaasa Kristo Käärmanni (43) ning poegade Karli (5) ja Kerdiga (1,5). Ta on intervjuule tulnud koos noorema pojaga, ja kui ta vankrit lükates kohale jõuab, on näha, et tegemist on disaineriga, kelle riietus on julge ja mänguline. Ta on stiilselt kombineerinud värvilise peakatte enda loodud pesu ja võrgust kleidiga. Kriss jääb suurlinnas silma, ja kuigi ta on enda sõnul kahe lapse kõrvalt veidi väsinud, paistab ta elegantselt särav ja heatujuline.