FOTOD | Osta ära! Sass Henno müüb ootamatu sisekujundusega sünnikodu

Kõnealune korteriomand on olnud 42 aastat kirjaniku ema kasutuses. „Nagu piltidelt näha, pole roosaga koonerdatud. Feminiinse energiaga korteri plussiks on kaks eraldi asuvat tuba, mis sobivad ideaalselt tudengitele väljaüürimiseks. Paiknemine viiendal korrusel aitab saada sammud täis, pepu trimmi ja vähendab infarktiriski. Vaade majaesisele pärnapuude salule on üks parimaid Annelinnas. Korteri ukse tagant läheb trepp katusele, kus saab segamatult päevitada, ilma et kellegi pilku riivaks,“ seisab kuulutuses.