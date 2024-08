Inger surfab elumeres laineharjal ja naudib suhet kaaslasega: Karmen tuli siis, kui hakkasin iseennast rohkem armastama

Muusik Inger Fridolini jaoks on olnud viimastel aastatel suured muutused nii isiklikus elus kui loomingus. Sel aastal kolis ta kokku oma kaaslase Karmeniga. Suvi on toonud ka teistmoodi särinat: uusi lugusid ja surfisõite. Inger on omadega praegu heas kohas.