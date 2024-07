KLÕPSUD | Julge fotosessioon! Hendrik Terras poseerib oma perega poolpaljalt

„Willu hakkas sülekoeraks, kui nägi, et seda teist tassitakse ringi igal pool,“ kirjutas Terras oma Instagrami postitatud fotode juurde, kus poseerib palja ülakehaga koos abikaasa Maria ja pisitütre Amanda Miiga.

Hendrik ja Maria Terras tähistasid 9. juulil oma esiklapse minisünnipäeva. „Mulle meeldib see, et iga kuu saab kooki,“ märkis Terras toona postituse pealkirjas, mis koosneb kahest pildist. Ühel fotol on Amanda Mii koos Terraste koera Willuga ja teisel poseerib omanimelise sünnipäevkoogiga.