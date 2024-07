FOTOD | „Vici polnud varem seal käinud.“ Muusik Stefan nautis perega suvist päikest hoopis Eestist eemal

„Jah“ öeldi teineteisele 2023. aasta augusti lõpus Tallinnas Toompea nõlval kauni vaatega platvormil. „Tõotasime teineteisele, et armastame teineteist nii heas kui halvas. Lubasime, et pingutame suhte nimel, et see oleks täis armastust,“ sõnas Stefan. Ta lisas, et nii abieluvanded kui kirikuõpetaja kõne tulid nii sügavalt hingest, et ta pidi jõuga pisaraid tagasi hoidma.