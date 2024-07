Joel Ostrat sulges oma restorani pärast 12 aastat: eestlased on hakanud vähem liha sööma, aetakse taga uudsust

Ostrati sõnul on mitmeid põhjuseid, miks ta oma Tartu restorani Meat Marketi sulgema pidi. „Eestis on kahjuks nii, ärge solvuge kliendid, aga klient on natuke tänamatu,“ märkis Ostrat, et Eestis ei väärtustata niivõrd suurel määral traditsioonilisi toidukohti, sest ka Eesti enda toidukultuur on lühikese ajalooga.