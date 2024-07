Taavi Libet ajab närvi, kui abikaasa Katariina talle tööasjades nõu annab: pärast saan muidugi aru, et tal on õigus

Abielu kahe teleinimese vahel tekitab Taavi sõnul olukorra, kus tihtipeale tulevad tööasjad kodus jutuks. „Ma püüan teda aidata, tema annab mulle nõu,“ lausub saatejuht, kuid nendib, et kui abikaasa mõne tema tegemise kohta midagi ütleb, läheb ta kohe närvi. „Pärast saan muidugi aru, et tal on õigus,“ tunnistab mees.