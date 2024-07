Uus silmarõõm? Oscari võitja Reese Witherspoon veedab pärast lahutust aega uue väljavalituga

Reese’i väidetav uus silmarõõm Oliver Haarmann on erainvestor ja Searchlight Capital Partnersi kaasasutaja. Teda ja Witherspooni on viimastel nädalatel mitmeid kordi koos nähtud. Näitlejatari endine kaheksa-aastane abielu Tothiga lõppes ametlikult 2023. aasta aprillis.

Haarmann, kes on Saksamaa päritolu, jagab kahte poega endise abikaasa Mala Gaonkariga, kes on nüüd koos muusiku David Byrnega. Haarmann ja Witherspoon on jaganud viimasel ajal mitmeid ühiseid hetki ning osad neist on ka paparatsode kaameratele jäädvustatud.

Reese’i ja Jim Tothi märgati esmakordselt romantilisel kohtingul 2010. aastal, nad abiellusid aasta hiljem. Endise paari lahutus jõustus vahetult enne nende 12. pulma-aastapäeva. Näitlejal Reese Witherspoonil on kolm last eelmistest suhetest ning ta on öelnud, et hetkel keskendub ta oma perele ja karjääri edendamisele.

Hiljuti rääkis Witherspoon oma esimesest lahutusest Ryan Phillippe’iga, öeldes, et see oli emotsionaalselt keeruline, kuid nüüd tunneb ta end enesekindlalt oma elu keerulistes hetkedes. Ta nentis, et julgeb jagada nüüd oma tundeid täpselt nii, nagu ta neid tunneb, mitte lastes teistel oma elu juhtida.

Haarmanniga suhe võib veel algusjärgus olla, kuid tundub, et Witherspoon on pärast lahutust eluga edasi liikunud ning naudib uusi väljakutseid täiel rinnal.