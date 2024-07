„Laigud võivad aja jooksul pahaloomuliseks muutuda.“ Kuulsuste arst on mures Taani kuninganna Mary tervise pärast

Hiljuti avaldatud piltidelt on näha, et Mary kätel on päikesest põhjustatud värvimuutus. Taani ajakirja Se og Hør andmetel on kuulsuste arst Charlotte Bøving võtnud seisukoha Mary käte kohta, märkides, et pigmendilaigud on aastate jooksul suurenenud.

„Mida rohkem päikese käes viibite, seda suurem on oht pigmendilaikude tekkeks. Ja ta on elanud suurema osa oma elust Austraalias, nii et ta on olnud palju päikesevalguse käes,“ märgib Bøving.

Arst ei oletanud, et kuningannal võib nahavähk olla, kuid nentis, et kuninganna Mary pigmendilaigud võivad aja jooksul pahaloomuliseks muutuda. Seetõttu tuleks neid jälgida.

Melanoom on kõige sagedasem nahal olev kirju pigmendimuutus, mida esineb enamasti keskealistel ja vanematel inimestel. Vastuvõtlikkust suurendavad päikese käes viibimine, aga ka pärilikud tegurid. Eesti vähiliit juhib tähelepanu, et viimase kümne aastaga on melanoomi haigestumine Eestis lausa poole võrra kasvanud.

Kuninganna Mary on tõenäoliselt teadlik nahavähi riskidest, sest ta toetab Taani vähifondi Kræftens Bekæmpelsen. Mary ja kuningas Frederik nautisid hiljuti päikest Sardiinias: nad veetsid perega suvepuhkust sealses liivarannas ja Maryt nähti ka meres suplemas.